Dieses Fertigteilhaus in Blankenheim ist in den kommenden zwei Jahren ein Versuchslabor.

Blankenheim/MZ. - Tritt Frank Suchanek vor seinen Firmensitz in Blankenheim, steht der Geschäftsführer der Ruba Hausbau GmbH direkt vor einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus. „Eines Tages“, so sein Plan, „ziehe ich mit meinem Büro in das Gebäude“. Vorerst bleibt das Haus in Holzrahmenbauweise ein Forschungsprojekt.