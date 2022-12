Fünf Paletten voll Pyrotechnik aus einem Container gestohlen

Aus einem gesicherten Container vor einem Einkaufsmarkt in Klostermansfeld wurden in der Nacht zum Donnerstag fünf Paletten mit Silvesterfeuerwerk gestohlen

Silvesterraketen in Größenordnungen sind in Klostermansfeld gestohlen worden.

Klostermansfeld/MZ - Bei einem Einbruch in einen gesicherten Container vor einem Einkaufsmarkt in Klostermansfeld wurden fünf Paletten mit Silvesterfeuerwerk gestohlen. Wie von Polizeisprecherin Steffi Schwan zu erfahren war, geschah der Einbruch in der Zeit von Mittwochabend gegen 20 Uhr bis Donnerstagmorgen. Die Mitarbeiter des Marktes bemerkten den aufgebrochenen Container, als sie am Donnerstagmorgen ihren Dienst antraten. Sie alarmierten die Polizei. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit einer Größenordnung im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.