Auf dem Gelände der Levana-Schule in Eisleben hat zum ersten Mal eine inklusive Freizeitmesse stattgefunden. Was es dort alles zu entdecken gab.

Eisleben/MZ. - Ein Löffel wird zur Puppe, aus Perlen entsteht bunter Schmuck, am Schachbrett-Platz rauchen die Köpfe und bei den Einrädern wird kräftig in die Pedale getreten. Am Mittwoch fand zum allerersten Mal die Freizeitmesse „FreiZeit…inklusive“ auf dem Gelände der Levana-Schule in Eisleben statt.