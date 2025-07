Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag in Eisleben vor der Polizei geflüchtet. In Stedten konnte er schließlich gestellt werden.

Eisleben/MZ. - Vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist ein 19-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße 180 unterwegs war. Polizeibeamte wollten den Pkw VW kurz nach 1 Uhr kontrollieren, weil er durch zu hohe Geschwindigkeit und als gestohlen gemeldete Kennzeichen aufgefallen war. Laut einer Polizeisprecherin fuhr der Wagen zunächst in Richtung Eisleben. In Höhe der Anschlussstelle Gerbstedter Chaussee bemerkte der Fahrer das Polizeifahrzeug und beschleunigte.

An der Anschlussstelle Eisleben fuhr der Pkw auf die Autobahn 38 in Richtung Leipzig auf. An der Anschlussstelle Schafstädt verließ der Wagen die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Röblingen. In Stedten geriet das Auto dann in eine Sackgasse, so die Polizeisprecherin. Das Fahrzeug hielt an und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Der Fahrer konnte gestellt werden, dem Beifahrer gelang die Flucht. Der 19-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; zudem bestand für das Fahrzeug kein Pflichtversicherungsschutz, da es seit Ende Mai dieses Jahres nicht mehr zugelassen ist. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.