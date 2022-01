Feuer in Recyclingfirma in Polleben: Bigpacks mit Spänen geraten in Brand

Polleben/MZ - In einer Recyclingfirma in Polleben nahe der Landesstraße 159 hat es in der Nacht gebrannt. Am Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Auf dem Recyclinghof waren aus bislang unbekannter Ursache Späne in Bigpacks in Brand geraten, war von der Polizei zu erfahren.

Insgesamt wurden bei dem Brand drei der Bigpacks und 28 Paletten beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig mit rund 7.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Polleben, Eisleben, Helfta, Volkstedt, Siersleben, Klostermansfeld und Helbra mit insgesamt 14 Fahrzeugen. Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz.