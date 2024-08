Das Wetter in den ersten beiden Sommermonaten war durchwachsen. Wie ist die Saison in den Freibädern im Mansfelder Land bislang verlaufen? Und wie lange kann noch gebadet werden?

Eisleben/MZ. - An diesem Montag ist für die Schülerinnen und Schüler in Mansfeld-Südharz die schönste Zeit des Jahres zu Ende gegangen. Nach sechs Wochen Sommerferien müssen sie wieder in die Schule. Damit dürfte auch die Hoch-Zeit in den Freibädern erst einmal vorbei sein. Die MZ hat sich in den Bädern im Mansfelder Land umgehört, wie die 2024er Sommersaison bisher gelaufen ist.