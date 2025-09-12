Mit 17 Jahren hat Skady Trümper aus Klosterrode schon einige Erfahrungen im Reitsport gesammelt. Welche Rolle ihre Familie dabei spielt.

Skady Trümper und ihre Schimmel-Stute „Molly Malone“ holten in diesem Jahr wieder den Titel im Springreiten nach Klosterrode.

Klosterrode/MZ - Mit gerade einmal 17 Jahren hat Skady Trümper aus Klosterrode zum zweiten Mal in Folge den Titel der Jugend-Landesmeisterin im Springreiten gewonnen. Mit ruhiger Hand, wachem Blick und Vertrauen zu ihrer Schimmel-Stute „Molly Malone“ meisterte sie bei der Meisterschaft von Sachsen-Anhalt in Zobberitz im Parcours der Kategorie „M“ – Hindernisse bis 1,25 Meter Höhe – die hohen Anforderungen gegen 30 Konkurrentinnen und Konkurrenten ihrer Altersklasse fehlerfrei.