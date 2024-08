In einem Wohnblock in Röblingen hat es laut Polizei „eine Art Explosion“ und einen Brand gegeben. Was dazu bisher bekannt ist.

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagabend in Röblingen im Einsatz.

Röblingen/MZ. - „Eine Art Explosion“, so die Polizei, hat es am Freitag kurz vor 22 Uhr im Keller eines Wohnblocks in Röblingen gegeben. Durch die Explosion seien Kellerfenster herausgedrückt und Türen beschädigt worden. Außerdem habe es gebrannt, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Bei der Evakuierung der neun Hausbewohner hätten zwei Feuerwehrleute Rauchgase eingeatmet und mussten deshalb ambulant behandelt werden. Ansonsten sei niemand verletzt worden. Die Ursache des Ereignisses ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.