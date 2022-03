Exhibitionist entblößt sich in Eisleben vor Kindern - Festnahme

Die Polizei hat in Eisleben einen Exhibitionisten festgenommen. Dieser hatte sich nackt vor Kindern gezeigt.

Symbolfoto - Die Polizei hat in Eisleben einen Exhibionisten festgenommen.

Eisleben/MZ - Am Montagnachmittag hat die Polizei in Eisleben einen Mann festgenommen, der exhibitionistische Handlungen vor Kindern ausgeführt hat. Diese hatten sich an einen Erwachsenen gewandt, der sofort die Polizei informierte.

Gegen den ermittelten Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt, heißt es weiter aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz.