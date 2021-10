Erster Einblick in die neue Aldi-Filiale in der Halleschen Straße in Eisleben

Eisleben/MZ - Letzte Hand legen aktuell die Mitarbeiter der Aldi-Filiale in der Halleschen Straße in Eisleben an. Bis zur Eröffnung des Neubaus am morgigen Donnerstag sind noch Regale zu füllen. Und das sind einige, ist doch die Verkaufsfläche mit gut 1.300 Quadratmetern fast doppelt so groß wie in der alten, 1997 errichteten Filiale, die abgerissen worden ist. Da nimmt das Einräumen der Waren, mit dem etwa Mitarbeiterin Jaqueline Thiele beschäftigt ist, doch deutlich mehr Zeit in Anspruch als früher.

Filialleiter Stefan Thümer mit einem Handscanner für die Warenbestellung. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Und auch der Filialleiter packt mit an: Mit einem Handscanner für die Warenbestellung schreitet Stefan Thümer die Regale ab (unten links). Neben mehr Fläche, welche auch breitere Gänge ermöglicht, soll der neue Aldi ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren bieten. Dank der Errichtung einer Linksabbiegerspur auf der Halleschen Straße stadteinwärts wird die Filiale, vor der 92 Parkplätze zur Verfügung stehen, besser erreichbar sein.