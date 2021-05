Erik Thieles Traum von Olympia ist geplatzt

Eisleben

Aus und vorbei. Der Traum von Olympia ist geplatzt. Seit den Mittagsstunden des gestrigen Donnerstages steht fest, dass Erik Thiele nicht im Sommer dieses Jahres bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start sein wird. Auch beim dritten Qualifikationswettkampf packte der Ringer vom KAV Mansfelder Land nicht die erhoffte Qualifikation. Die Enttäuschung beim 24-Jährigen und seinem Anhang ist natürlich entsprechend groß. Zuvor war er bei der Weltmeisterschaft in Nur-Sultan (Kasachstan) nach einem krassen Fehlurteil im Kampf gegen den kasachischen Lokalmatadoren gescheitert und ausgeschieden. Beim europäischen Qualifikationsturnier im März verpasste er das Finale und wurde in dem herausragend besetzten Wettbewerb am Ende Dritter. Nur die beiden Finalisten ergatterten aber das Tokio-Ticket.

Beim dritten und damit letzten Qualifikationsturnier, das in der bulgarischen Hauptstadt Sofia über die Bühne ging, kam nun das Aus der Hoffnungen schnell. Schon in seinem ersten Kampf unterlag Erik Thiele dem Italiener Abraham de Jesus Conyedo Ruano Conrada klar. Am Ende hieß es 4:1 für den Kontrahenten. Damit war das Turnier für Thiele schon vorbei, ehe es richtig begonnen hatte. Zwar kann er noch auf einen Kampf um den dritten Platz hoffen. Weil sich aber nur die Finalisten für Olympia qualifizieren, geht der Flug nach Tokio ohne Thiele.

Enttäuschung bei Thiele und dem KAV Mansfelder Land

Entsprechend enttäuscht waren seine Teamgefährten vom KAV Mansfelder Land. Ihr Daumendrücken hat nichts genutzt. „Da war heute wirklich mehr drin. Die Konstellation nach der Auslosung war durchaus günstig. Gegen den Kubaner, der da für Italien gerungen hat, hätte er sich durchaus durchsetzen können“, so Andreas Kraus vom KAV. Er schildert den Kampf aus seiner Sicht: „In der entscheidenden Situation hat sich Eriks Gegner die zwei Punkte gesichert. Da war er einfach nicht clever genug. Erik hat sich vom Kampfstil des Italieners einlullen lassen. Am Ende hat ein Quäntchen gefehlt“, fügt Kraus hinzu. Und lässt einige Kraftausdrücke folgen.

Erik Thiele wird also nicht zum Kreis der Ringer zählen, die nun im Sommer in der japanischen Hauptstadt um die Medaillen kämpfen. Ihm bleibt die Hoffnung, dass er vor den Olympischen Spielen 2024, die in Paris stattfinden sollen, einen erneuten Anlauf nehmen kann. (mz)