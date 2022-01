Er wollte Lebensmittel: 36-Jähriger bedroht Bäcker in Eisleben mit Messer

Eisleben/MZ - Am Mittwochnachmittag hat ein Mann in einem Bäckereigeschäft am Eisleber Markt einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Der 36-Jährige hatte um Lebensmittel gebeten, als diese Bitte abgelehnt wurde, drohte er dem Anwesenden mit dem Tod, ehe er den Laden verließ, teilt die Polizei mit.

Nach Hinweisen von Zeugen konnte der Mann in einem benachbarten Geschäft gestellt werden. Er wurde wegen seines gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik eingewiesen, heißt es weiter.