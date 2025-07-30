Elsterglanz hat eine Betongitarre im Sternburg-Look geschenkt bekommen. Für das Komiker-Duo aus Sachsen-Anhalt ist das Leipziger Bier längst mehr als ein Getränk, denn es ist fester Bestandteil ihrer Show.

Besonderes Geschenk für Elsterglanz: Was es mit der Gitarre im Sternburg-Look auf sich hat

Eisleben/Leipzig. – Was für ein Hingucker! Elsterglanz hat eine ganz besondere neue Bühnen-Requisite geschenkt bekommen. Der Sternburg-Fan Martin übergab die aus Beton gegossene Gitarre im ikonischen Sterni-Look jetzt höchstpersönlich an Svenni von Elsterglanz.

Auf Instagram teilte die Sternburg-Brauerei die Bilder des ungewöhnlichen Geschenks.

Mansfelder Duo Elsterglanz und die „Sterni“-Kultur

Für das Duo ist der Besuch mehr als nur ein Fototermin, denn Sternburg-Bier ist ein fester Bestandteil der Elsterglanz-Auftritte. In ihren Shows und Videos taucht der kultige „Sterni“-Kasten immer wieder auf und passt perfekt zu ihrem Humor in Mansfelder Mundart, mit dem sie seit Jahren ihr Publikum begeistern.

Auch interessant: Club Mate und Elsterglanz - Warum Youtube-Prinz in Eisleben den grünen Parteichef trifft

Elsterglanz, bestehend aus Gilbert Rödiger und Sven Wittek, stammt aus der Lutherstadt Eisleben. Die beiden sind für schräge Musikparodien und Live-Auftritte bekannt. Sie verbinden nostalgische DDR-Elemente mit modernem Humor. Vor allem bei Fans aus Mitteldeutschland treffen die Gags einen ganz besonderen Nerv.