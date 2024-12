Von Annette Herold - Es wäre eine Aufgabe für Menschen mit Freude an Buchhaltung. Eine für Komiker ist es jedenfalls nicht. Und so antwortet Sven Wittek auf die Frage, ob da eigentlich jemand mitzählen würde, mit einer mindestens ironischen Gegenfrage: „Wie beim Skat wohl?“ Wittek und sein künstlerischer Partner Gilbert Rödiger haben am Freitagnachmittag im Neustadt Centrum wieder im Akkord Autogramme gegeben. Zusammen sind sie das Duo „Elsterglanz“, und – so viel lässt sich angesichts der Schlange vor ihrem Tisch auch ohne Zählerei sagen – haben als solches eine riesengroße Fangemeinde.

