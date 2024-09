Bornstedt/MZ. - Sie hat schon auf einigen größeren Bühnen gestanden, die Sängerin Anna-Lena Eichenberg (24). Zuletzt ist sie zum Beispiel auf dem Kobermännchenfest in Sangerhausen sowie auf dem Altstadtfest und dem Bahnhofsfest in Nordhausen aufgetreten. Am Freitag, 13. September, steht ein weiterer Meilenstein für die junge Frau aus Bornstedt an: Sie wird die Eröffnung des 503. Eisleber Wiesenmarkts im Festzelt mitgestalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.