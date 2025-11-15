Am Theater Eisleben hat der Märchenklassiker in einer eigenen Fassung Premiere. Im Dezember wird der Defa-Film von 1950 gezeigt.

Eisleben/MZ. - An dieses Märchen denken viele heutige Erwachsene mit einem gewissen Gruseln zurück: „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff hat Generationen von Kindern erschaudern lassen – insbesondere in der Defa-Film-Fassung von 1950 mit Erwin Geschonneck als bösem Holländermichel. Überhaupt gehört die Geschichte um den Kohlenmunk-Peter, der sein Herz für Geld weggibt und durch einen Stein ersetzen lässt, eher in die Kategorie gesellschaftskritisches Kunstmärchen. In der 1827 erschienenen Erzählung reflektiert Hauff die damalige Wirtschaftsdepression, die zu Geldgier und Hartherzigkeit führt.