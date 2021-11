Eisleber Theater setzt legendäre Demo auf dem Alexanderplatz von 1989 in Szene

Eisleben/MZ - Der 4. November 1989 ist ein geschichtsträchtiges Datum der Wendezeit. Allerdings auch eines, an das immer wieder erinnert werden muss. Denn dass an diesem Tag - noch vor dem Mauerfall - auf dem Berliner Alexanderplatz erstmals in der DDR eine genehmigte freie Demonstration mit Hunderttausenden Teilnehmern stattfand, dürften die meisten Westdeutschen damals gar nicht wahrgenommen oder heute längst wieder vergessen haben. Für viele ehemalige DDR-Bürger dagegen sind die auf dem improvisierten Podium gehaltenen Reden legendär. Das Eisleber Theater bringt einige dieser Reden in einer szenischen Darbietung auf die Foyerbühne. Zu erleben ist „Der schönste Tag der DDR“ am Donnerstag, 4. November, 19.30 Uhr. Unter Leitung von Dramaturgin Ann-Kathrin Hanss spielen Annette Baldin, Oliver Beck und Philip Dobraß.

Wie Hanss der MZ sagte, habe sie unter den zahlreichen Rednern eine Auswahl getroffen. Die einzelnen Ansprachen würden aber fast ungekürzt wiedergegeben. „Die Leute hatten ja auch nur fünf Minuten Redezeit. Es haben sich eigentlich auch alle daran gehalten - bis auf Gregor Gysi.“ Neben Gysi, damals Rechtsanwalt und seit der Wende Politiker der Linken, hat Hanss für die Inszenierung unter anderem die Schriftsteller Stefan Heym, Christa Wolf und Christoph Hein, die Schauspieler Ulrich Mühe und Jan Josef Liefers, den ehemaligen Stasi-General Markus Wolf, den SED-Funktionär Günter Schabowski und die Bürgerrechtlerin Marianne Birthler, später Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, ausgewählt.

Die Besucher werden aber nicht nur die Reden hören, sondern auch etwas über die Biografie der Personen vor und nach dem 4. November 1989 erfahren. „Wir möchten die Inszenierung auch den Schulen anbieten“, sagte die Dramaturgin. „Es war ein spannender und bedeutsamer Tag in der deutschen Geschichte.“

Karten gibt es in der Theaterkasse, Bucherstraße 14, oder ab eine Stunde vor Beginn im Theater. Es gilt die 3G-Regel. Besucher können sich vor Ort kostenlos testen lassen.