Eisleber Singverein feiert mit Festkonzert Jubiläum

Eisleben - „Wir sind schon ganz aufgeregt“, sagt Peggy Kramer. Womit weniger Lampenfieber gemeint ist, als viel mehr die Freude, endlich wieder ein großes Konzert geben zu können. Der Städtische Singverein Eisleben, dessen Vorsitzende Kramer ist, lädt am Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, zum Festkonzert in die St.-Gertrud-Kirche am Klosterplatz ein. Der Chor feiert damit sein 25-jähriges Jubiläum - coronabedingt mit einem Jahr Verspätung.