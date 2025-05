Marcel Schmidt organisiert den Lions-Benefizlauf in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Die Freundschaft zu pflegen und dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen: Das ist die Idee der Lions-Club-Organisation, die ihren Ursprung 1917 in den USA hat. Unter dem Motto „We serve“ („Wir dienen“) engagieren sich heute weltweit mehr als 1,4 Millionen Mitglieder ehrenamtlich für wohltätige Zwecke. Seit 1993 gibt es auch in der Lutherstadt Eisleben einen Lions-Club, der sich insbesondere die Unterstützung für soziale und kulturelle Projekte in der Region auf die Fahne geschrieben hat.