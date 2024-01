Kultur in Mansfeld-Südharz Eisleben soll komplett fürs Theater aufkommen - Vorschlag vom Landrat stößt auf Gegenwind aus den Kommunen

Kritik am Vorschlag der Landrats, dass Eisleben den Anteil des Kreises am Theater aus Rückzahlung der Kreisumlage finanzieren soll, kommt aus Eisleben und Sangerhausen. Doch die Zeit drängt: Bis Ende Februar muss eine Lösung fürs Theater Eisleben her ...