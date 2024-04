Ablehnung in einigen Orten

Eisleben/MZ. - Der Eisleber Betriebshof wird künftig nur noch drei Standorte unterhalten. Neben dem Hauptsitz in der Lutherstadt (Wiesenweg) wird es eine Außenstelle Nord in Hedersleben und eine Außenstelle Süd in Rothenschirmbach geben.