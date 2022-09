Welches Rezept die Gabriels für eine glückliche Ehe über 65 Jahre haben

Ziegelrode/MZ - Edith und Karl-Heinz Gabriel sind einfach nur dankbar und selig, dass sie sich haben. „Ich liebe ihn noch wie am ersten Tag“, lächelt Edith Gabriel ihren Mann an und dieser erwidert, „dass du mein großes Glück bist“. Das Ehepaar feierte seine Eiserne Hochzeit, was bedeutet, dass sie seit 65 Jahren verheiratet sind.