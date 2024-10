Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will die Gemeinde Benndorf tanzende Paare ansprechen. Was konkret geplant ist.

Einladung an Paare: „Benndorf tanzt“ ab sofort im Kulturhaus

Benndorf/Mz. - Eine neue Veranstaltungsreihe beginnt in der Gemeinde Benndorf. Der Startschuss fällt am Montag, 7. Oktober, im Kulturhaus, teilt Bürgermeister Matthias Jentsch mit. Eingeladen wird von 18.30 bis 21 Uhr zum ersten Mal unter dem Motto „Benndorf tanzt“. Die Idee für die neue Veranstaltungsreihe stammt von Bettina und Manfred Pollin, die in der Gemeinde leben. „Sie sind die Initiatoren“, erklärt der Bürgermeister.