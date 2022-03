Einbrecher mit speziellem Ziel: Pflanzenschutzmittel in Rothenschirmbach geklaut

Unbekannte sind in einen Agrarbetrieb in Rothenschirmbach eingebrochen und haben Pflanzenschutzmittel gestohlen.

Rothenschirmbach/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Agrarbetrieb in Rothenschirmbach eingebrochen. Die Täter hatten es dabei auf etwas Spezielles abgesehen: Entwendet wurden Pflanzenschutzmittel im Wert von rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort erste Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.