Eisleben/Helbra/MZ - Johann Christian Ernst Ottiliae stammte aus dem Mansfelder Land, wurde an der Bergakademie in Freiberg zum preußischen Berg-und Hüttenfachmann ausgebildet und war in den Folgejahren in verschiedenen Ämtern seiner Heimatregion maßgeblich am Aufschwung des Mansfelder Hüttenwesens beteiligt. Am heutigen 1. März jährt sich der Geburtstag Ottiliaes, der auch an der Eisleber Bergschule unterrichtete, zum 250. Mal.

