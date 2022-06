Ein Röblinger fährt mit seiner „Wüstenhummel“ rund um die Ostsee: Wie er auf die Idee kam

Röblingen/MZ - 7.500 Kilometer durch neun Länder in 16 Tagen. Von Hamburg bis zum Nordkap und über das Baltikum und Polen zurück an die Elbe – was sich Steffen Weinrich aus Röblingen am See und sein Mitstreiter Daniel Krüger vorgenommen haben, ist keine Spazierfahrt. Trotzdem und gerade deswegen sind sie nicht allein unterwegs: Gut 200 Teilnehmer sind seit Sonntag beim diesjährigen Baltic Sea Circle dabei.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<