Weil die begehrte Dubai-Schokolade im Original sehr teuer ist, wurde in der Begegnungsstätte „Zeche“ in Helfta diese Köstlichkeit selbst hergestellt.

Trend um die Dubai-Schokolade erreicht die Begegnungsstätte „Zeche“ in Helfta

In der Begegnungsstätte „Zeche“ in Helfta wurde die begehrte Dubai-Schokolade selbst hergestellt. Jolina ,Hannah und Charlotte (v.l.) hat es jedenfalls geschmeckt.

Helfta/MZ. - In den Sozialen Medien ist die „Dubai“-Schokolade gerade der Renner. Und entsprechend teuer. Daher kam den Kindern und Jugendlichen in der Begegnungsstätte „Zeche“ in Helfta die Idee, diese Köstlichkeit mal selbst herzustellen.

Zum Thema:Der Hype um die Dubai-Schokolade erreicht Halle

Es ist zwar keine Schokolade geworden, aber ein köstliches Dessert aus den Zutaten dieser Trendschokolade. Mit weißem Nougat, Pistazien und Vollmilchschokolade kommt es dem Original schon ziemlich nah, wie Jolina, Hannah und Charlotte bei der Verkostung bestätigten.