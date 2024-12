Drei Verletzte nach Unfall auf der B 180 an der Kreuzung Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B180 an der Kreuzung Klostermansfeld sind am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt worden. Zwei Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt Gemeindewehrleiter Dennis Amey mit. Kollidiert waren ein Pkw und ein Kleintransporter. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Klostermansfeld und Helbra für umfangreiche Sicherungs- und Räumungsarbeiten vor Ort.