Eisleben/MZ - Die Polizei wollte einen Autofahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise am Samstagnacht in Eisleben kontrollieren. Trotz Aufforderung und Blaulicht hielt der Mann nicht an. Nach Angaben der Polizei fuhr er auf die B 180 in Richtung Hettstedt. Als der Pkw-Fahrer auf der Kreuzung Volkstedt /Helbra nach links abbog, stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die Fahrerin des Pkw und zwei weitere Insassen im Alter von 39 und 16 Jahren wurden schwer verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39 Jahre alte Fahrer des abbiegenden Pkw wurde leicht verletzt. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Ermittlungen dauern an.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.