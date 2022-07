Discounter eröffnet nach Umbau in Helbra

Helbra/MZ/DKA - Nach kurzer Umbauphase hat der Netto-Marken-Discounter in der Helbraer Filiale in der Mittelstraße 11 am Dienstag wieder für seine Kunden geöffnet. Nach Angaben des Unternehmens bietet der Markt eine attraktive Nahversorgung in Helbra und Umgebung. Er hält rund 5.000 Artikel bereit.

