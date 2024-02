Mit etwas Verspätung startet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft den Badespaß am Süßen See. Und bei ungefähr acht Grad Celsius Wassertemperatur gehört schon eine Portion Mut dazu, ins kühle Nass zu springen.

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft lädt zum Neujahrsschwimmen im Süßen See ein

Zum sechsten Mal veranstaltet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft am Sonntag das Neujahrsschwimmen im Süßen See.

Seeburg/Aseleben/MZ. - Gleich vorweg: Wer am Neujahrsschwimmen im Süßen See am kommenden Sonntag teilnehmen möchte, der sollte sicher sein, dass er fit und gesund ist. Denn der Veranstalter, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), weißt ausdrücklich darauf hin, dass jeder Teilnehmer für seine medizinische Tauglichkeit selbst die Verantwortung trägt. Aber dann kann es auch schon losgehen mit dem Sprung ins kühle Nass.