Derby: 400 Fans sehen den MSV Eisleben siegen

Am Freitagabend bot sich in Lüttchendorf eine perfekte Derby-Kulisse. Gut 400 Zuschauer waren es schließlich, die bei der packenden Partie unter perfektem Flutlicht dabei waren.

Lüttchendorf/MZ - Hat Eintracht Lüttchendorf schon am ersten Spieltag der Rückrunde der Saison der Fußball-Landesliga Staffel Süd den angepeilten Aufstieg in die Verbandsliga verspielt? War es ausgerechnet der Ortsnachbar MSV Eisleben, der durch seinen 2:1-Derbysieg am Freitagabend die Aufstiegspläne der Lüttchendorfer entscheidend durchkreuzte? Antworten auf diese Fragen gibt es derzeit noch nicht, spätestens aber am 11. Juni nach dem letzten Spieltag der Serie 21/22.