Die Gastregisseurin Constanze Hörlin inszeniert in Eisleben mit einem dreiköpfigen Ensemble den Märchenklassiker „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Was sie sich für die Inszenierung ausgedacht haben.

„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry feiert Premiere am Theater in Eisleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Es gehört zu den bekanntesten Büchern der Welt: „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ist seit seiner Erstveröffentlichung 1943 mehr als 140 Millionen mal verkauft worden. Das Märchen des französischen Autors ist bislang in fast 600 Sprachen und Dialekten erschienen; damit gilt es nach der Bibel und dem Koran als das weltweit am meisten übersetzte Buch. Vor allem das berühmte Zitat „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ ist längst in die Literaturgeschichte eingegangen.