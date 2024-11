In Eisleben hat man auf den städtischen Doppelhaushalt für die Jahre 2025 un d 2026 geblickt und ist damit zufrieden. Wie die Entwicklung aussieht.

Eisleben/MZ. - „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagte Matthias Dominka, Fachbereichsleiter Finanzen in der Eisleber Stadtverwaltung. Der städtische Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 sei „der beste Haushalt seit 20 Jahren“, so Dominka in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses.