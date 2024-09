An den Tagen des offenen Ateliers sind Besucherinnen und Besucher in Eisleben und Friedeburg willkommen. Dies und mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land unternommen werden.

Das ist am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Eisleben/Friedeburg/MZ. - Poetry Slam in Eisleben, Konzerte in Kirchen, Müll sammeln am Süßen See und vieles mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land unternommen werden. Hier die Termine im Überblick:

Keramikkeller ist erstmals dabei

Eisleben: Wenn am kommenden Wochenende, 21./22. September, der Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt wieder zu den Tagen des offenen Ateliers einlädt, werden auch drei Künstlerinnen und Künstler in Mansfeld-Südharz dabei sein. Neben Ursula und Dietmar Kirsch in Friedeburg (Auf dem Berg 24), die seit langem jedes Jahr an der Veranstaltung teilnehmen, ist erstmals auch der Keramikkeller von Sylvia Richter-Rehberg in der alten Schmiede Landgraf in Eisleben, Rammtorstraße 57, geöffnet. Insgesamt laden rund 150 Künstlerinnen und Künstler im Land in ihre Ateliers ein.

Wie Richter-Rehberg im Gespräch mit der MZ sagt, habe sie sich bis vor einigen Jahren regelmäßig an den Tagen der offenen Töpferei beteiligt. Dass sie sich jetzt erstmals beim Künstlerverband für den Ateliertag beworben habe, hänge damit zusammen, dass sie verstärkt kunstinteressierte Menschen ansprechen wolle.

Denn die Keramikerin hat sich beruflich neu orientiert und konzentriert sich seit einiger Zeit auf ihre eigene künstlerische Arbeit. „Die Kurse und Workshops habe ich aufgegeben“, so die 53-Jährige. Nicht etwa, weil diese schlecht gelaufen seien. Ganz im Gegenteil: Die Nachfrage war so groß, dass die Kurse sie am Ende zu sehr beansprucht und zu viel Kraft gekostet hätten.

„Viele Leute sind darüber immer noch traurig“, sagt Richter-Rehberg. „Aber ich musste mich entscheiden und einen neuen Weg einschlagen. Es war einfach immer zu viel Trubel.“

Am Wochenende darf es aber gern trubelig werden im Keramikkeller. „Besucher sind herzlich willkommen“, so Richter-Rehberg. Sie stellt nicht nur ihre Werke vor – Figuren, Gefäße und Objekte, die oft von Formen und Strukturen in der Natur inspiriert sind –, sondern zeigt auf Wunsch auch, wie sie arbeitet.

Außerdem kann die historische Schmiedewerkstatt besichtigt werden und es gibt dazu eine Fotoausstellung zu sehen. „Ich möchte auch die Leute ansprechen, die sich diesem Haus und dem alten Handwerk verbunden fühlen“, so die Keramikerin. Für die Gäste gibt es Kaffee und Kuchen. Richter-Rehberg, die aus Waren (Müritz) stammt, lebt seit langem im Mansfelder Land – erst in Heiligenthal, seit 2018 in Eisleben.

Mit der alten Schmiede Landgraf hat sie ein ideales Domizil zum Wohnen und Arbeiten gefunden. Auch das Schmiedefeuer wird noch regelmäßig angeheizt: Ihr Mann Steffen Richter, der bei der Bahn arbeitet, bietet hier Schmiedeworkshops an.

Auch im Atelier Kirsch in Friedeburg sind Besucherinnen und Besucher am Wochenende willkommen. Das Künstler-Ehepaar ist Anfang der 1990er Jahre von Halle in eine ehemalige Feldscheune des Anfang des 18. Jahrhunderts erbauten Friedeburger Ritterguts gezogen.

Ursula Kirsch, die aus Apolda (Thüringen) stammt, ist bereits seit 1986 als freiberufliche Malerin und Grafikerin tätig. Zuvor hatte sie seit 1982 an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein Halle gearbeitet. Ihr Mann Dietmar Kirsch, geboren in Breslau, war bis zum Jahr 2000 bei Buna in der Forschung beschäftigt. Seitdem arbeitet er als Holzbildhauer und -gestalter.

Dietmar Kirsch präsentiert am Wochenende eine neue Schmuckkollektion. Dabei kombiniert er Holz und Silber. Außerdem zeigt er seine „dunkle Stadt“, wie er sagt, kleine Hausskulpturen aus tiefschwarzer Mooreiche mit goldenen Fenstern. Kirsch hat vor Jahren von einem befreundeten Holzgestalter aus Dessau-Roßlau einige Stücke einer mehr als 3.000 Jahre alten Mooreiche geschenkt bekommen.

„Ich verarbeite jetzt meine letzten Vorräte“, so Kirsch. Von seiner Frau gibt es Bilder, Grafiken und Broschen zu sehen. Auf Wunsch können die Besucherinnen und Besucher auch einen Blick in die Ateliers werfen.

›› Die Ateliers sind am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Kontakt unter Telefon 034783/3 02 92 (Atelier Kirsch) beziehungsweise 03475/200 96 31 (Keramikkeller).

Bergwerksbahn rollt

Benndorf: Am bundesweiten Tag der Schiene wird sich erstmals auch die Mansfelder Bergwerksbahn beteiligen. Ab 14.45 Uhr am Sonnabend wird ab Bahnhof Benndorf der Regelzug wieder von der Dampflok gezogen. Dabei wird Teilnehmern Wissenswertes über das Mansfelder Land und den Bergbau vermittelt. Auch die Wipperliese rollt an diesem Wochenende ab 9.29 Uhr im Zweistundentakt nach Wippra und zurück, heißt es in einer Mitteilung der Bergwerksbahn.

›› Anmeldung unter Tel. 034772/2 76 40, E-Mail an [email protected]

Geschichte in der Autobahnkirche

Rothenschirmbach: In die Autobahnkirche nach Rothenschirmbach wird an diesem Sonnabend eingeladen. In St. Pankratius wird Ernst Proskawetz ab 14 Uhr über den „Rothenschirmbacher Altar - Eine über 500 Jahre alte Geschichte“ berichten. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zu Kaffee und Kuchen ein. Die vermutlich schon im 10. Jahrhundert gegründete und dem Heiligen Pancratius geweihte Kirche wurde 1893 innerhalb eines knappen Jahres ersetzt. Am 11. Juni 2006 wurde sie offiziell als Autobahnkirche, die vierte in Sachsen-Anhalt, eingeweiht.

Müll sammeln am Süßen See

Seeburg: Anlässlich des World Cleanup Day 2024 unter dem Motto „Die Welt räumt auf. Deutschland macht mit“ lädt die Interessengemeinschaft Naturmacher am Sonnabend zu einer Müllsammelaktion am Süßen See ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Seeburg, gegenüber den Seeterrassen. Interessierte Helfer werden gebeten, Handschuhe, Müllsäcke, Greifer (wenn vorhanden) sowie Warnwesten mitzubringen, teilt die Interessengemeinschaft mit. Alle weiteren Infos gibt es dann vor Ort.

Poetry Slam in Eisleben

Eisleben: Drei Jahre nach der ersten Ausgabe findet am Freitag ein Poetry Slam in Eisleben statt. Veranstaltet von den Luthermuseen steht das Finale im Museum Luthers Sterbehaus unter dem Motto „Gerechtigkeit“, an die aktuelle Sonderausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ anknüpfend. Schüler aus Aschersleben, Eisleben und Leuna werden ihre in zahlreichen Workshops mit Poetry Slammerin Alina Habert erworbenen Erkenntnisse ab 16 Uhr auf der Bühne präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Klassische Gitarrenklänge

Großörner: Die Kirchengemeinde Großörner lädt am Sonnabend zu einem Konzert ein. In der St. Andreaskirche werden ab 15 Uhr Felicitas Sarodnick und Marlene Langenhagen „Klassische Gitarrenklänge zum Herbstanfang“ präsentieren. Der Eintritt ist frei, um Spenden zum Erhalt der Kirche wird gebeten.

„Workshop der Sinne“

Mansfeld: Im Rahmen der Aktionsreihe „Lebenswelten 1525!“ laden die Luthermuseen am Sonntag zu einem „Workshop der Sinne“ nach Mansfeld ein. Unter dem Titel „Licht ins Dunkle – das Archäologieprogramm“ begeben sich die Teilnehmer ab 14 Uhr zunächst auf einen interaktiven Rundgang durch die Sonderausstellung „1525! Aufstand für Gerechtikeyt“ und erfahren hierbei Wissenswertes zu archäologischen Funden aus der Zeit des Bauernkriegs. Am Ende stellen dann die Teilnehmenden einen eigenen Kienspanhalter aus Ton her.

Wanderung

Eisleben: Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (AHA) lädt am Sonntag zu einer geologisch-bergbauhistorisch-zoologisch-botanischen Wanderung nach Eisleben ein. Diese führt ab 10 Uhr anlässlich des Tags des Geotops vom Park- und Glascontainerplatz Eisleben, Friedensstraße/Fritz-Wenck-Straße, entlang des Karl-Hebner-Wegs nach Wimmelburg und zurück über die Hüneburg.

Musik auf der Rühlmannorgel

Hettstedt: Im Rahmen des 19. Rühlmannorgelfestivals gastiert Kantor Matthias Müller am Sonnabend in der Hettstedter Jakobikirche. Um 19 Uhr wir der Erbe des Rühlmann-Nachlasses auf der großen Rühlmannorgel Musik von romantischen Komponisten spielen. Der Eintritt ist frei.

Konzert in St.-Nicolai-Kirche

Unterröblingen: Zu einem weiteren Konzert wird am Samstag, 21. September, in die St.-Nicolai-Kirche in Unterröblingen eingeladen. Ab 19.30 Uhr wird Cellist Christoph Schenker, der bereits Kompositionen und Arrangements für Jazzensembles, Popbands, Musiken für Kabarettprogramme als auch Uraufführungen von zeitgenössischer E-Musik geschrieben hat, Stücke seines Solo-Albums „Cellosophy“ präsentieren.

Hundebadetag im Freibad

Hettstedt: Im Freibad in Hettstedt kommen an diesem Sonnabend von 10 bis 14 Uhr die Hunde zum Zuge. Exklusiv für die Vierbeiner ist das Abbaden der Saison. Das wird zum fünften Mal veranstaltet und wie immer wird zuvor das Chlor aus dem Wasser entfernt. Drei Euro kostet der Eintritt pro Hund, „menschliche“ Begleiter müssen keinen Eintritt zahlen.

Motorgeländefahrt „Durch das Mansfelder Land“

Hettstedt: Rund um Hettstedt findet am Samstag die Motorradgeländefahrt „Durch das Mansfelder Land“, organisiert vom MC Geländesport Mansfeld-Südharz, statt. Ab 9 Uhr drehen gut 250 Fahrer auf der 60-Kilometer-Strecke mehrfach ihre Runden. Start und Ziel ist der Sportplatz in Meisberg. In der Nähe vom Rödgen und auf der Crossstrecke des MC Einetal Alterode gibt es Sonderprüfungen. Der Eintritt ist frei.