Cannabisplantage in Eisleben: Ermittler hacken Krypto-Handy und sichern Chats

Halle/Eisleben/MZ - Im Prozess um Drogenhandel in Eisleben hat am Montag eine Ermittlerin des Landeskriminalamtes (LKA) vor dem Landgericht Halle ausgesagt. Angeklagt ist ein Rumäne (33), der in einem umgebauten Wohnhaus gemeinsam mit einem Mittäter eine Cannabisplantage betrieben haben soll. Im Zeitraum zwischen Mai 2020 und Januar 2021 sollen sie insgesamt 1.207 Pflanzen angebaut haben. Bei einer polizeilichen Durchsuchung des Geländes im Januar 2021 sei der Angeklagte angetroffen worden. Neben abgeernteten Cannabispflanzen sei im Schlafzimmer des Angeklagten ein geladener Revolver gefunden worden.

