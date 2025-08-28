Hohe Verluste Brieftauben verschwunden: Warum nicht nur Züchter aus Klostermansfeld betroffen sind
Züchter im Mansfelder Land müssen zunehmend von Verlusten ausgehen, wenn sie ihre Tiere ins Freie lassen. Welche Erklärung sie für das Verschwinden ihrer Schützlinge haben.
Aktualisiert: 29.08.2025, 14:30
Klostermansfeld/MZ. - Hinter Rainer Rossa liegt ein ereignisreiches Wochenende: Der Züchter aus Klostermansfeld schickte 63 seiner Brieftauben am Sonntag zum ersten von der Reisevereinigung Mansfelder Land organisierten Jungtierpreisflug des Jahres los.