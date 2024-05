Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Polleben/MZ. - Für die Freunde von Wind- und Wassermühlen ist es ein fester Termin. Immer am Pfingstmontag lädt die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung zum bundesweiten Mühlentag ein. So auch am kommenden Montag, 20. Mai. Wie seit vielen Jahren beteiligt sich der Förderverein zum Erhalt der Bockwindmühle Polleben wieder an der Aktion und lädt von 10 bis 16 Uhr zum Besuch ein.