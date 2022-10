Bis zu 30 Abschiebehaftplätze sollen in der JVA Volkstedt entstehen

Die Magdeburger Staatskanzlei hatte am Dienstag mitgeteilt, dass das Land Sachsen-Anhalt nach jahrelanger Standortsuche eigene Abschiebehaftplätze in Volkstedt schaffen will.

Volkstedt/MZ - Kommunalpolitiker in Eisleben und Mansfeld-Südharz haben die Entscheidung der Landesregierung begrüßt, in Volkstedt eine Abschiebehafteinrichtung zu schaffen. „Das ist eine sehr positive Nachricht“, sagte der Bürgermeister der Lutherstadt, Carsten Staub (parteilos), der MZ. Damit werde der Bestand der Justizvollzugsanstalt weiter gesichert.

JVA Volkstedt wichtig für die Region

„Das ist nicht nur für die Bediensteten, sondern auch für die mittelständischen Firmen in der Region sehr wichtig“, so Staub. Die Haftanstalt werde in der Bevölkerung akzeptiert. Nachdem die Existenz der JVA jahrelang auf der Kippe gestanden hatte, weil in Halle ein neues Großgefängnis gebaut werden sollte, hatte das Land in diesem Sommer bekannt gegeben, dass der Standort Volkstedt nun doch erhalten bleibe und in den nächsten Jahren dort investiert werden solle.

Auch Landrat André Schröder (CDU) befürwortet das aktuelle Vorhaben des Landes. „Mit der Entscheidung wird Volkstedt und damit der gesamte Landkreis Mansfeld-Südharz mit Investitionen in Millionenhöhe rechnen können. Außerdem wird mit der Erweiterung auch ein Personalaufbau vollzogen“, so Schröder.

Er erinnerte noch einmal an das Arbeitsgespräch mit Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) im Sommer dieses Jahres zu den Planungen für die JVA Volkstedt. Das klare Bekenntnis des Landes zum Erhalt der JVA sei ein positives Signal gewesen.

Umbau in Dessau-Roßlau geplatzt

Die Magdeburger Staatskanzlei hatte am Dienstag mitgeteilt, dass das Land Sachsen-Anhalt nach jahrelanger Standortsuche eigene Abschiebehaftplätze in Volkstedt schaffen will. Vorgesehen sei ein Gelände nahe dem bereits bestehenden Gefängnis. Laut Landesregierung sollen bis zu 30 Haftplätze entstehen. Ziel ist, dass die Ausreise abgelehnter Asylbewerber zügiger passiert – und weniger Abschiebeversuche scheitern.

Bislang verfügt Sachsen-Anhalt über keine eigenen Abschiebehaftplätze, sondern kooperiert etwa mit Niedersachsen. Über Jahre hatte das Land geplant, ein leerstehendes Gefängnis in Dessau-Roßlau umzubauen. Wegen explodierender Baukosten war das Projekt 2021 gestrichen worden.

Für Abschiebegefängnisse gelten besondere Regeln: Häftlinge dürfen nicht zusammen mit regulären Strafgefangenen untergebracht werden, daher sind gesonderte Räumlichkeiten nötig. In Abschiebehaft kommen abgelehnte Asylbewerber, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich dem Zugriff der Behörden entziehen wollen. Durch die Nähe zum bestehenden Gefängnis in Volkstedt hofft die Landesregierung nun auf „Synergieeffekte beim Betrieb“.