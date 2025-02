Am Freitagabend erwischte die Polizei in Eisleben einen Autofahrer, der deutlich übern Durst getrunken hatte.

Betrunken in die Polizeikontrolle in Eisleben

Kontrolle in der Lutherstadt Eisleben

Lutherstadt Eisleben/MZ. - Das war deutlich übern Durst getrunken: Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte kurz vor 19 Uhr in der Halleschen Straße in Eisleben den 51-jährigen Fahrer eines Pkw, war von der Polizei zu erfahren.