Betreuer ist zugleich auch ein Sportfreund

Der Sozialpädagoge Michael Bach unterstützt Felix Sperlich (30) in seinem Alltag. Die beiden laufen auch zusammen und haben jetzt erstmals einen Halbmarathon absolviert. Was als nächste Aktion geplant ist.

Eisleben - Michael Bach und Felix Sperlich haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Bach, Sozialpädagoge bei der Lebenshilfe Mansfelder Land, betreut den 30-Jährigen, der in einer eigenen Wohnung in Benndorf lebt und in einer Werkstatt der Lebenshilfe arbeitet.