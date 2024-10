Die Mansfelder Bergwerksbahn lädt am 6. Dezember kleine und große Leute zum großen Abenteuer nach Thondorf ein. Was beim Wecken des Nikolauses bedacht werden muss.

Bergwerksbahn: Der Nikolaus wird erstmals in Thondorf geweckt

Der Nikolaus wird dieses Jahr in Thondorf aus seinem Sommerschlaf geholt.

Thondorf/MZ/DKA. - Diesen Termin sollten kleine und große Leute nicht verpassen: Am 6. Dezember – ein Freitag – steigt um 16 Uhr ein besonderes Abenteuer: Die Mansfelder Bergwerksbahn lädt zum traditionellen Nikolauswecken ein, das in diesem Jahr erstmals an einem neuen, idyllischen Ort stattfindet. Ziel der Reise wird der Gutshof des Thondorfer LandKiez-Vereins sein.