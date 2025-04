Am 16. August soll der Sportplatz in Dederstedt jungen Bands eine Bühne bieten. Der Kinder- und Jugendverein Dederstedt organisiert einen Bandcontest, bei dem Schülerbands aus Mansfeld-Südharz ihre Musik präsentieren können. Es werden noch Unterstützer gesucht.

Bandcontest in Dederstedt: Junge Musiker treten gegeneinander an

Dederstedt/MZ - In Dederstedt soll es in diesem Sommer einen Wettbewerb für junge Bands geben. Mit der Organisation dieses Live-Events hat sich der junge Verein für Kinder- und Jugendarbeit Dederstedt ein großes Ziel gesteckt. Erreichen will man es gemeinsam mit Max Richter, dem Jugendkoordinator der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, der wiederum den Kreis-Kinder- und Jugendring als Unterstützung im Rücken hat.