Die Deutsche Bahn AG baut in den nächsten Wochen an der Bahnstrecke Halle-Eisleben-Sangerhausen. Deshalb gibt es Fahrplanänderungen und Zugausfälle.

Eisleben/MZ. - Die Deutsche Bahn AG plant in den nächsten Wochen umfangreiche Baumaßnahmen an der Bahnstrecke Halle-Eisleben-Sangerhausen. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf MZ-Anfrage mitteilte, werden jeweils in den Nächten vom 10./11. April bis zum 12./13. April Arbeiten zur Gründung von neuen Oberleitungsmasten zwischen Röblingen und Sangerhausen durchgeführt.

Parallel dazu erfolgt eine maschinelle Durcharbeitung der Gleise. Dabei handele es sich um Instandhaltungsarbeiten. In dieser Zeit würden jeweils zwischen 21 und 5 Uhr keine Personenzüge des Verkehrsunternehmens Abellio fahren, so der Bahn-Sprecher weiter. Güterzüge werden über andere Strecken umgeleitet.

Bahnübergänge werden bei Bedarf kurzzeitig gesichert

In der Nacht 10./11. April seien Arbeiten an den drei Bahnübergängen in und bei Amsdorf geplant. In den Nächten 11./12. und 12./13. April werde am Bahnübergang Wansleben gearbeitet. „Die Bahnübergänge bleiben für den Straßenverkehr befahrbar und werden vor Ort durch unsere Mitarbeiter bei Notwendigkeit kurzzeitig vorschriftsmäßig gesichert“, teilte der Sprecher mit. Dies betreffe nur den Zeitraum, wenn unmittelbar im Bereich des Bahnübergangs gearbeitet werde.

Noch bis Anfang Mai Änderungen und Zugausfälle

Laut einer Mitteilung der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH kommt es auf der Verbindung Halle-Eisleben-Sangerhausen-Nordhausen noch bis einschließlich Donnerstag, 2. Mai, wegen Bauarbeiten der Bahn AG zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Schienenersatzverkehr.

So verkehren die Züge der Regionalexpress-Linien RE 8 Halle-Leinefelde und RE 9 Halle-Kassel mit abweichenden Fahrzeiten. In diesem Zeitraum fallen zwischen 21 und 4 Uhr alle Züge zwischen Halle und Sangerhausen aus. Stattdessen fahren Busse als Schienenersatzverkehr.

Nach Wolferode werden Taxen eingesetzt

Von Montag, 15. April, bis einschließlich Samstag, 27. April, fahren zwischen Halle und Sangerhausen zwischen 8 und 16 Uhr keine Züge. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Da die Busse Wolferode wegen einer Straßensperrung nicht anfahren können, werde es zwischen Wolferode und Lutherstadt Eisleben einen Schienenersatzverkehr mit Taxen geben. Dort bestehe Anschluss an die Busse in Richtung Halle und Sangerhausen, so Abellio weiter.