Röblingen/MZ. - Es wird weiter am 740-Meter-Netz gebaut. Auch jetzt im Februar seien umfangreiche Bauarbeiten im Bahnhof Röblingen am See sowie auf dem Streckenabschnitt zwischen der Lutherstadt Eisleben und Angersdorf geplant, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Gebaut werde an Kabeltrogsystemen und an Gleis- und Straßenquerungen. Signalanlagen und Oberleitungsmasten werden aufgestellt.

Dabei werden in den Nächten von Sonntag, 16. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, jeweils von 18 bis 4 Uhr, auf dem Streckenabschnitt Teutschenthal – Angersdorf gebaut. Im Bahnhof Röblingen am See werden die Gründungsarbeiten jeweils bis 22 Uhr durchgeführt.

Mit Sperrungen ist ab dem 17. Februar zu rechnen

Mit Sperrungen ist vom Montag, 17. Februar, bis Samstag, 22. Februar, sowie von Montag, 24. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, zu rechnen. Hier werde die Bahn zeitweise den Streckenabschnitt zwischen Teutschenthal und Röblingen am See in Tagespausen für den Zugverkehr sperren, hieß es in der Pressemitteilung. In diesem Zeitraum könne es deshalb Änderungen in der Gleisbelegung und dem damit verbundenen Zu- und Ausstieg an den Bahnhöfen und Haltepunkten geben. Weiter weißt die Bahn darauf hin, dass es durch die Arbeiten zu verlängerten Schrankenschließzeiten kommen könne. Kraftfahrer sollten sich unbedingt auf eventuell längere Wartezeiten an den Bahnübergängen auf diesem Streckenabschnitt einstellen.

Beeinträchtigungen lassen sich nicht vermeiden

Die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen wolle man so gering wie möglich halten, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Dennoch lassen sich Beeinträchtigungen durch Lärm oder das Licht der Baustrahler nicht gänzlich ausschließen.

Gleise werden neu gebaut und Weichen erneuert

Insgesamt werden bei dem Projekt 4,5 Kilometer Gleise ab- und sechs Kilometer Gleise neugebaut. 22 Weichen werden erneuert, acht Kilometer Entwässerungsleitungen verlegt. Auch neue Signal-, Weichenheiz-, Beleuchtungs- und Telekommunikationsanlagen werden installiert. An den Standorten der elektronischen Stellwerke in Teutschenthal und Röblingen werden auch die Bahnübergänge erneuert. Bei den Stellwerken handelt es sich um je sechs standardisierte Container mit Vorinstallationen, die dann je nach Bedarf ausgebaut werden.

Übrigens: Zur Hauptbauphase in diesem Jahr soll am Bahnhof Röblingen ein Info-Punkt eingerichtet werden, kündigte die Bahn bereits im vergangenen Jahr an. Dort werden zu bestimmten Zeiten Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung stehen.