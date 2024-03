Eine Pkw-Fahrerin ist in Lüttchendorf in einer Kurve mit einem Transporter kollidiert.

Autofahrerin fährt nach Kollision mit Transporter in Lüttchendorf einfach weiter

Lüttchendorf/MZ. - Auf der Unterrißdorfer Straße in Lüttchendorf ist am Dienstagmorgen ein Pkw seitlich mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Die 66-jährige Autofahrerin, die aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, setzte ihr Heimfahrt jedoch ohne anzuhalten fort.

Gegenüber der Polizei und dem Transporterfahrer gab die Frau an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro, gegen die Fahrerin wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.