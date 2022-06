Wie die Hochzeit von Monika und Frank Beck aus Helbra zu einem unvergesslichen Tag in ihrem Leben wird.

Frank Beck steckt seiner Ehefrau Monika den Trauring an.

Helbra/MZ - Die Fotos ihrer Hochzeit laufen auf einem großen Bildschirm in der Küche nacheinander ab. Für Monika und Frank Beck sind es die Erinnerungen an ihren schönsten Tag im Leben. Vor knapp einer Woche gab sich das Paar im Standesamt in Klostermansfeld das Ja-Wort.