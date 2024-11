Schwere Körperverletzung in der Lutherstadt Auseinandersetzung vor Bar in Eisleben: 37-Jähriger erleidet Stichwunde an Oberschenkel

Bis zu zehn Personen sollen an einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen in Eisleben beteiligt gewesen sein. Polizei stellt einen 25-Jährigen, der als tatverdächtig gilt.