Ein Internationales Team von Wissenschaftlern und Studenten findet in einem ehemaligen Steinbruch bei Wolferode zahlreiche Spuren vorzeitlicher Lebewesen. Was sie so spannend an den Funden finden.

Warum Wissenschaftler in einem Steinbruch in Sachsen-Anhalt nach Spuren von Ursauriern suchen

Wolferode/MZ - Als Laie könnte man den ehemaligen Steinbruch bei Wolferode glatt übersehen. Denn von dem früheren Sandsteinabbau ist in dem kleinen Waldstück kaum noch etwas zu erkennen. Für Jörg Schneider und seine Kollegen ist das unscheinbare Gelände dagegen ein Paradies. Der 75-Jährige ist Geologe und Paläontologe – er erforscht vorzeitliche Lebewesen.

Spuren aus dem Perm in Steinplatten aus Wolferode

Gemeinsam mit einem internationalen Team von Wissenschaftlern und Studenten hat Schneider jetzt zum zweiten Mal in dem ehemaligen Steinbruch bei Wolferode gegraben und erneut zahlreiche Spuren urzeitlicher Insekten und Reptilien entdeckt.

Dinosaurier-Spuren in Sachsen-Anhalt? Solche versteinerten Vertiefungen sind Spuren urzeitlicher Lebewesen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Gelebt haben die Tiere vor etwa 260 bis 265 Millionen Jahren, was erdgeschichtlich zum Perm (Erdaltzeit) gehört. „Aus diesem Zeitraum finden wir sonst fast nichts. Hier direkt an der Erdoberfläche. Das ist einzigartig in Europa“, sagt Schneider, der bis 2016 als Professor an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg gelehrt hat und nach wie vor wissenschaftlich tätig ist.

Steinbruch in Wolferode ist Fundstelle für versteinerte Abdrücke

In Fachkreisen ist der seit langem stillgelegte Steinbruch bereits seit den 1960er Jahren als Fundstelle für Fossilien bekannt. Private Sammler hatten in den Ton- und Sandsteinschichten immer wieder versteinerte Abdrücke gefunden.

Die Berichte über die Funde wurden an der Bergakademie dokumentiert. Aber erst im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal systematisch gegraben. Neben Schneider waren Michael Buchwitz vom Museum für Naturkunde Magdeburg und Daniel Falk von der Universität Cork (Irland) sowie Studenten und ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt.

Dass die Grabung in diesem Jahr fortgesetzt werden konnte, sei einer finanziellen Förderung durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen zu verdanken, sagt Grabungsleiter Buchwitz. Wieder dabei waren Schneider, Falk, Francesco Nobile von der Universität Pisa (Italien) und Studenten.

Forscher in MSH auf der Suche nach Fußspuren von Ursauriern

An dem Hang, der im vergangenen Jahr zunächst mit Hilfe eines Baggers freigelegt worden war, hat sich das Team nun per Hand weiter nach unten vorgearbeitet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den sogenannten Horizonten. Das sind in sich einheitliche Schichten von feinerem Tonstein und groberem Sandstein.

„An den Grenzflächen haben wir immer gute Chancen, Spuren zu finden“, sagt Buchwitz. Konkret gehe es um Fußspuren von Ursauriern. Diese eidechsenähnlichen, etwa 50 Zentimeter bis zu einem Meter langen Tiere waren die Vorfahren heutiger Reptilien. Ursaurier werden sie genannt, weil die echten Saurier, also die Dinosaurier, erst etwa 30 Millionen Jahre später auftauchten.

Wenn die Reptilien auf einem schlammigenUntergrund einsanken, hinterließen sie Fußspuren, die später versteinerten. Außerdem hat das Grabungsteam wie im vergangenen Jahr wieder viele Spuren von Insekten und Larven gefunden. Wobei schon ein geschultes Auge erforderlich ist, um die zum Teil minimalen Vertiefungen und Einkerbungen in den Steinplatten erkennen zu können.

Jörg Schneider untersucht die Gesteinsschichten, die Horizonte. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Forscher in Wolferode hoffen noch auf ein Dino-Skelett

Ein urzeitliches Skelett oder Knochenteile sind bisher noch nicht ans Licht gekommen. „Wir hoffen weiter darauf“, sagt Schneider. Denn grundsätzlich könne ein Skelett aus dieser Zeit bis heute erhalten bleiben. „Vieles ist aber wahrscheinlich weggeschwemmt worden“, so der Freiberger Wissenschaftler.

„Sehr spannend“ für die Forschung seien neben den Tierspuren auch die gefundenen versteinerten Eiskristalle. „Das sagt uns immer etwas über das damalige Klima aus.“

Die Funde – zwei Paletten mit jeweils 40 Kisten – werden jetzt ins Naturkundemuseum Magdeburg gebracht. Laut Grabungsleiter Buchwitz werden die Stücke zunächst präpariert und inventarisiert, bevor sie ausgewertet werden können.

Das sei ein längerer, aufwendiger Prozess. „Von den Funden des vergangenen Jahres haben wir jetzt etwa die Hälfte präpariert.“ Bereits geplant sei, dass die Grabung im kommenden Jahr weitergeführt werden solle.

Grundstückseigentümer Jürgen Waschkuhn aus Wolferode hat die Grabungsaktion wieder bereitwillig unterstützt. „Ich bin jeden Tag hiergewesen und habe mir alles erklären lassen“, so der Diplom-Ingenieur (FH) im Ruhestand. „Ich kann nur sagen: Hut ab vor dieser Arbeit. Es ist immer sehr interessant und spannend.“