In der Ratssitzung in Röblingen wurden lange Wartezeiten am Bahnübergang in Wansleben thematisiert. Was die Deutsche Bahn dazu sagt.

Ärger über nervtötend langes Warten am Bahnhof in Wansleben am See

Wansleben/MZ. - Nervtötend lange Wartezeiten an den Schranken in Wansleben am See brachte CDU-Gemeinderat René Liebetanz in der jüngsten Ratssitzung in Röblingen zur Sprache. Von bis zu anderthalb Stunden Wartezeit sprach Liebetanz dabei. Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land habe deshalb bereits Kontakt mit der Deutschen Bahn aufgenommen, da es sich nicht um ein einmaliges Ereignis handelte, sondern lange Wartezeiten häufig vorkommen, so Bürgermeister Martin Blümel (parteilos).